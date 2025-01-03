Выставка посвящена 70-летию Сергея Курёхина – музыканта, композитора, сценариста и актера, создателя легендарного коллектива «Поп-механика», ставшего одним из важнейших культурных явлений второй половины ХХ века. Творческий авторитет, широта мышления, художественное предвидение позволяли Капитану – как называли Сергея Курёхина его друзья и единомышленники – собирать вместе выдающихся творцов своего времени – поэтов, музыкантов, художников, режиссеров. Роль «Поп-механики» для передовой аудитории 1980–1990-х годов сравнима со значением футуристической оперы Михаила Матюшина и Алексея Кручёных «Победа над солнцем» для поколения классического русского авангарда. Посетители выставки смогут ощутить атмосферу концертов «Поп-механики», посмотреть телевизионные интервью композитора, оказаться рядом с ним на съемочной площадке, увидеть личные вещи Сергея Курёхина, его музыкальные инструменты и работы художников, которые участвовали в концертах – драгоценные свидетельства того времени. Экспозиция предлагает проникнуть внутрь «механизма» «Поп-механики», движущей силой которого была сама жизнь Капитана и его соратников.