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Полное юридическое сопровождение

Ерундопель-театр, Лиговский проспект, 53, Арт-центр «Пушкинская-10»

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 21+
Спектакли
Необычное

Про событие

Социальная комедия с эротическим оттенком по мотивам пьесы М. Хейфеца «Не забудьте расписаться». На свете есть две вечные темы — это любовь и.... Бюрократия. А когда они соединяются в захватывающем сюжете, получается до слез смешная, страстная история. Будущее — мир, полный бюрократических условностей и проволочек: чтобы выпить кофе с девушкой — необходимо подписать сто и одну бумажку, а чтобы устроить на свидание — позвать минимум двух свидетелей. Как в такой реальности найти место чувствам и сможет ли всепобеждающая страсть двух юных сердец преодолеть новое испытание, продиктованное временем?

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