Социальная комедия с эротическим оттенком по мотивам пьесы М. Хейфеца «Не забудьте расписаться». На свете есть две вечные темы — это любовь и.... Бюрократия. А когда они соединяются в захватывающем сюжете, получается до слез смешная, страстная история. Будущее — мир, полный бюрократических условностей и проволочек: чтобы выпить кофе с девушкой — необходимо подписать сто и одну бумажку, а чтобы устроить на свидание — позвать минимум двух свидетелей. Как в такой реальности найти место чувствам и сможет ли всепобеждающая страсть двух юных сердец преодолеть новое испытание, продиктованное временем?