Точкой отсчета для размышлений художницы стала «Божественная комедия» Данте Алигьери. Диалог с сюжетом XIV века может показаться чрезмерно амбициозным, однако каждая эпоха «несчастлива по-своему», и изучение сюжетных решений, принятых классиком много столетий назад, позволяет художнице проанализировать сегодняшний день. Часы работы: Вт-Вс: 11:00-19:00.