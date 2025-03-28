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«Политика рая» Кати Исаевой

Myth
ул. Чайковского, 61

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Точкой отсчета для размышлений художницы стала «Божественная комедия» Данте Алигьери. Диалог с сюжетом XIV века может показаться чрезмерно амбициозным, однако каждая эпоха «несчастлива по-своему», и изучение сюжетных решений, принятых классиком много столетий назад, позволяет художнице проанализировать сегодняшний день. Часы работы: Вт-Вс: 11:00-19:00.

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