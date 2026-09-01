Сколько раз ты листала ленту, заходила в магазин, крутила в руках украшения и думала: «Ну почти... но не то»? Цвет не тот, форма грубовата, смотрится не так, смысла нет. А ведь где-то глубоко у тебя уже есть идея. Та самая, которую ты носишь в голове — кольцо-веточка, кулон с прожилками, как у камня, браслет в несколько ярусов с бусинами ручной лепки. Просто ты пока не знаешь, как её воплотить. На встрече ты: – разомнёшь глину, почувствуешь её тепло и податливость; – смешаешь оттенки, которых нет в готовых палитрах — твои личные цвета; – освоишь несколько техник лепки бусин: от гладких минималистичных до сложных узорчатых; – соберёшь украшение или целый комплект — кольцо, подвеску, браслет, обвес или всё сразу. Ты выйдешь с занятия с пониманием процесса от и до — и сможешь повторить его дома, на даче, в дождливый вечер под сериал или с подругой за бокалом вина. Важно: спустя 3 недели ты получишь не просто поделку, а готовое, закалённое, отшлифованное украшение. Организаторы берут паузу, чтобы довести всё до ума. Ждать придётся, но оно того стоит :) Продолжительность: 2 часа.