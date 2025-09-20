ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Полифония Про

Project, Садовая улица, 12

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Неоновый драйв, легендарный хедлайнер и костюмированное шоу. В программе диджеи с мировым именем, шоу от профессиональных танцовщиц, красивая локация в самом центре города. Лайнап: Alexander Popov / U-Jeen / K Loveski / Indira / Zemskova / Alma Flow / Vetadisco / Egorov / Cortex Power / La Flame / Nadya More Резерв столов по номеру телефона.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста