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Полифония Про
Project, Садовая улица, 12
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Неоновый драйв, легендарный хедлайнер и костюмированное шоу. В программе диджеи с мировым именем, шоу от профессиональных танцовщиц, красивая локация в самом центре города. Лайнап: Alexander Popov / U-Jeen / K Loveski / Indira / Zemskova / Alma Flow / Vetadisco / Egorov / Cortex Power / La Flame / Nadya More Резерв столов по номеру телефона.
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