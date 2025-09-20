Неоновый драйв, легендарный хедлайнер и костюмированное шоу. В программе диджеи с мировым именем, шоу от профессиональных танцовщиц, красивая локация в самом центре города. Лайнап: Alexander Popov / U-Jeen / K Loveski / Indira / Zemskova / Alma Flow / Vetadisco / Egorov / Cortex Power / La Flame / Nadya More Резерв столов по номеру телефона.