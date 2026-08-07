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Полароид Фест

Zoccolo 2.0
Лиговский пр. д.50 к.3

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Завершение:

от 400₽ до 2500₽
Возраст 18+
Выставки
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Что может быть более нишево, чем пойти на фестиваль ноунейм-музыкантов, где будет выставка в формате «фотосушки» и бесплатное фото на полароид? Только прийти в реально нишевом образе. Лайн-ап: Нани, Ека, Блумерс До 18 лет вход возможен только в сопровождении родителей. Не забудь паспорт. Газ?

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