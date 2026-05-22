«Поток»: когда животные учат нас человечности В центре сюжета – чёрный кот, чья размеренная жизнь рушится вместе с дамбой. Без единого слова, но с душой нараспашку — ему, как современному Ною, приходится делить тесный «ковчег» с самыми разными животными. Этот мультфильм – как безмолвная поэма о страхе, одиночестве и силе, которую человек обретает, когда принимает других. • После просмотра обсудишь: — как справляться с ситуацией полной неопределённости? — что такое «зона комфорта» и в какой момент её пора покидать? — как научиться доверять и принимать помощь, когда ты привык рассчитывать только на себя? Приносите с собой желание поговорить по душам, а с организатора – пледы, чай и домашний уют.