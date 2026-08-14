Разговор о смерти в Музее Бомжей. Лектор — Ксения Родионова, кандидат исторических наук, религиовед и популяризатор науки. Древнекитайский поэт Цзя И однажды написал: «Жизнь — лишь плавание по теченью, смерть — всего только отдых в пути». Как же отдыхают в пути жители Поднебесной и других азиатских государств? Тебя приглашают в настоящее историческое путешествие, которое начнëтся с древних мумий и закончится стеклянными кладбищами-колумбариями XXI века. Основой для разговора о смерти в стенах Музея Бомжей послужат археологические данные, антропологические полевые исследования и актуальная статистика, прослеживающие эволюцию погребальных практик: от императорских курганов до современных «зелёных» захоронений и коммерциализации похоронной индустрии. Лектор — Ксения Родионова, кандидат исторических наук, религиовед и популяризатор науки. Она предлагает систематический обзор того, как конфуцианство, буддизм и синтоизм сформировали устойчивый культ предков, а демографические и экономические вызовы XXI века заставляют пересматривать вековые традиции.