Практика, где ничего не нужно достигать. Остаёшься в позах дольше обычного, и тело постепенно перестаёт держать напряжение. Не через усилие, а через время и дыхание. Прямо как в жизни. Да, это Инь-йога. Глюкофон. Чаши. Голос. Это не концерт и не фоновый саунд. Это звуковая медитация в положении шавасаны, под байковым одеялом, как в детстве, в сопровождении Кристины Богинской и её чарующего голоса. Твоё тело расслаблено, нервная система расслаблена. В голове больше ничего не шумит… Будет какао-церемония от проводника Цветы. Она настоящий эксперт в том, как напиток может дарить состояние. Горячий, густой, натуральный какао в кругу без спешки, в комфортном обществе, под интереснейшие лекции об его пользе и влиянии на тело и ментал. Запись в ТГ