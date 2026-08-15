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Поговорим о поведении?

Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28-30-32

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Лекция о поведении братьев наших меньших в рамках благотворительной акции «Книга за корм». Собирают помощь для подопечных приюта «Ржевка». Почему идеальный щенок вырастает в невротичную собаку? И почему кот, который всё детство был ласковым, вдруг начинает шипеть на всех? На лекции по поведенческой медицине ты пройдёшь путь от онтогенеза — становления психики с первых дней жизни — до конкретных диагнозов: фобий, депрессий и ОКР у животных. Обо всём расскажет ветеринарный врач поведенческой медицины Алина Владимировна Шарко.

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