Владимир Понкин — писатель и поэт, которого читатели называют «Робертом Рождественским нашего века». Понкин считает, что поэт должен находиться в одном времени со своим читателем и транслировать актуальные мысли. По его словам, в последние годы вектор творчества изменился: автор начал вдохновляться публикациями современных психологов и терапевтов. Вечер, наполненный поддерживающей и терапевтичной поэзией. Особенный голос автора, глубокие тексты и атмосфера, в которой слова обретают силу. Пространство для переживания, осмысления и тёплого диалога.