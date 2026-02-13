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Поэтический шабаш

Арт-кафе «Балаган», 7-я Красноармейская улица, 9

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от 1000₽ до 2800₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Призраки и ведьмы, колдовство и проклятия, страхи и суеверия — в творчестве знаменитых поэтов можно найти немало мистических сюжетов. Самый таинственный вечер в году откроет «обратную» сторону классической поэзии. В особой атмосфере игры теней и загадочных историй выстроится поэтический мостик от реальности к потустороннему. Ты услышишь мистические и полные таинственности произведения от Пушкина до наших дней, рисующие в воображении глубокие и волнующие, успокоительно-минорные и притягательно-мрачные сюжеты. Гостей ждут загадочные истории о писателях и поэтах и их легендарных произведениях и волнующие воображение стихи в приглушённом свете свечей. Читает Антон Тарасов — художественный руководитель театра «НЕОЛИРА».

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