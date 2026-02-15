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Кожевенная линия, 34

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Бесплатно
Возраст 16+
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Про событие

Регулярный мультиформатный ивент с уклоном в поэзию и опен-коллами для авторов любого уровня теперь и в культурной столице. Перед тобой выступят: Алексей Гольдман Лиза Трофимова Витя Горелый Поляк Сергеев треугольный Варвара Ярцева Дмитрий Багрич Антон Кобец Даниил Невнятин Варвара Шевченкова увенчанный римом настя бар Игорь Котляров Варя Сафонова Илья Горленко Лап-лап кунг-фу Ник Целовальников Поэт Яков Даниил Карабута Хочешь выступить тоже? Можешь оставить заявку по данной форме: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScywdoFffCAuQ4OQUIqeCK-df6WuvmoiuapsKscIQwT2ROXzg/viewform?usp=publish-editor

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