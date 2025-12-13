Эта встреча станет особенной для тех, кто готов задуматься над прошедшим годом, осмыслить его и осознанно посмотреть на предстоящий год. На встрече ты: - обсудишь твоё состояние в конце года, поисследуем какой ресурс важен сейчас именно тебе; - с помощью погружения в медитативное состояние соберем воспоминания уходящего года по крупицам и затем осознанно посмотрим на общую картину событий и настроений; - сформулируешь намерения на будущий год с учетом ваших целей и ресурсов