Две обаятельные современные женщины мечтают о своём звёздном часе. Вместе с главными героинями ты пройдёшь путь от роддома до танцпола и уж точно не заскучаешь. Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта. Ближайшие даты: 15 августа 18:00 23 августа 18:00