Подружайки
Лицедеи, Литейный проспект, 14
Начало:
Завершение:
от 1400₽ до 3900₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Две обаятельные современные женщины мечтают о своём звёздном часе. Вместе с главными героинями ты пройдёшь путь от роддома до танцпола и уж точно не заскучаешь. Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта. Ближайшие даты: 15 августа 18:00 23 августа 18:00
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