Геофронт (Geofront) прерывает трёхлетнее молчание гималайских пиков, возвращаясь в мегаполис для коллаборации с Подростковой тоской (Teenage Angst). Серии Хардкорная терапия (Hardcore Therapy) и Транс-Киберское благополучие (Trans-Cyberian Wellness) объединят лучших артистов экспериментальной сцены Москвы и Петербурга на двух танцполах.