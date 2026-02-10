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Подростковая тоска x Геофронт (Teenage Angst x Geofront)
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
Начало:
Завершение:
777₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Геофронт (Geofront) прерывает трёхлетнее молчание гималайских пиков, возвращаясь в мегаполис для коллаборации с Подростковой тоской (Teenage Angst). Серии Хардкорная терапия (Hardcore Therapy) и Транс-Киберское благополучие (Trans-Cyberian Wellness) объединят лучших артистов экспериментальной сцены Москвы и Петербурга на двух танцполах.
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