Мультимедийная выставка в иммерсивном пространстве LUMION. Художественно-документальный короткометражный фильм расскажет о безграничных возможностях российских синхронисток, покоряющих водную стихию. В его основе 25-летняя история побед спортсменов и тренеров, неповторимые ощущения Зазеркалья и кадры подводной съемки, вдохновленные шедеврами русской живописи и балета. Синхронное плавание в России достигло впечатляющих высот и стало одним из самых успешных видов спорта. Сборная страны регулярно завоевывает медали на самых престижных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Их изящный стиль, слаженность, техника и чувство ритма поражают зрителей со всего мира. Их творчество давно вышло за грани соревнований. Это — новый вид искусства, настоящий театр и на воде, и под водой. Герои фильма: - главный тренер сборной команды по синхронному плаванию, заслуженный тренер России Татьяна Покровская - олимпийские чемпионки по синхронному плаванию и чемпионы мира Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Елена Прокофьева, Марина Голядкина, Варвара Субботина, Дарина Валитова, Майя Дорошко, Александр Мальцев - сборная команда России по синхронному плаванию.