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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Почему мы смотрим тру-крайм?

Квартира 8
Марата 1/71

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В компании комика и психолога с опытом работы в следственном изоляторе и специализированных психиатрических учреждениях поговоришь о том, почему тянет смотреть тру-крайм и читать истории про маньяков, почему люди идут на криминал и что наука думает о снижении преступности «я тоже.шоу» — разговорно-психологическое шоу, где гости в компании комика и психолога, иногда приглашенного эксперта (пастора, нутрициолога, сексолога, финансиста) обсуждают свои анонимные истории и делятся переживаниями, а ведущие их нормализуют. На мероприятии гости смогут услышать мнения на одну и ту же ситуацию от разных специалистов, опыт гостей и также поучаствовать в обсуждении вместе с ними. Тебя приглашают в безопасное пространство, где ты почувствуешь, что не один. Сбор гостей – 19:30 Начало – 20:00

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