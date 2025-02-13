В этот вечер через личные истории зрителей команда «13Театра» будет открывать новые пути и исследовать привычные траектории, ведущие человека в любовь или от неё. Не те, которые продают в магазинах с промокодами, а настоящие: где трепет и нежность, власть и уязвимость, боль и фантастическое счастье, где сердце поёт и перестаёт помещаться в груди, где покоя ему нет, или наоборот — где гавань и приют. Во время перформанса для зрителей создаётся безопасное пространство, в котором комфортно делиться своими историями, не опасаясь осуждения или критики. Актёры умеют активно слушать, сочувствовать и понимать. *Плейбэк — оригинальная форма театральной импровизации, в которой зрители рассказывают свои личные истории, а затем наблюдают, как актеры отыгрывают эти истории на сцене.