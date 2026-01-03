Традиционно, когда салаты будут доедены, а ноги снова захотят движения — бери их в руки и неси в такси, вбивай адрес: Транспортный пер., 10 Л. Не утруждайся, не переодевайся — здесь конкурс на самую нелепую пижаму. Будь то кружева в стиле 60-х, или те самые треники, что ты все ещё донашиваешь за старшим братом! :) А что поделать, если они самые удобные? А удобство и уют — это концепт! Вновь зажжётся огонь из пикселей на сцене и ты послушаешь празднично-уютные мультижанровые выступления: SAEED, Настя Сибрина, Стас Князев Специальный гость: Стас Березовский И, конечно же, все смогут погорланить вместе с Баян-караоке с Артёмом Грушей (+ Китой и Колей). Диджеи Max Deev и Miao проведут телесные практики — заманят каждого, без исключения, пуститься в пляс. Повод обняться в новом году.