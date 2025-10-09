Компактный ядерный реактор в виде группы The Pretty BTCHZ исполнит дорогие сердцу хиты 90х и 2000х, а DJ Nickolas дополнит атмосферу треками легендарной эпохи. Надевай парадную пижаму или уютное домашнее и иди веселиться в Jagger. Пришедшим в костюмах-welcome drink.