ПИР возвращается в Петербург с самым эклектичным лайнапом. Рэп, техно, гетто, электроника — всё вместе, но с логикой и мощным грувом. Хедлайнер — Петар Мартич. Редкий визит в Питер и специальное club show: суперхиты из его культовых групп, сольный проект и замес рока, рэпа, инди и хауса. В лайнапе: ПЕТАР МАРТИЧ / SOFIA RODINA / ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ (NOCOW + DJ DESIGNER / BEVISSTHET / RAUMTESTER