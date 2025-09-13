Пир х К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
ПИР возвращается в Петербург с самым эклектичным лайнапом. Рэп, техно, гетто, электроника — всё вместе, но с логикой и мощным грувом. Хедлайнер — Петар Мартич. Редкий визит в Питер и специальное club show: суперхиты из его культовых групп, сольный проект и замес рока, рэпа, инди и хауса. В лайнапе: ПЕТАР МАРТИЧ / SOFIA RODINA / ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ (NOCOW + DJ DESIGNER / BEVISSTHET / RAUMTESTER
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