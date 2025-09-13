ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Пир х К-30

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

ПИР возвращается в Петербург с самым эклектичным лайнапом. Рэп, техно, гетто, электроника — всё вместе, но с логикой и мощным грувом. Хедлайнер — Петар Мартич. Редкий визит в Питер и специальное club show: суперхиты из его культовых групп, сольный проект и замес рока, рэпа, инди и хауса. В лайнапе: ПЕТАР МАРТИЧ / SOFIA RODINA / ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ (NOCOW + DJ DESIGNER / BEVISSTHET / RAUMTESTER

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста