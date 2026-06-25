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Пик Неопределённости

Anna Nova Gallery, улица Жуковского, 28

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Завершение:

200₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Совместный проект Марьи Дмитриевой и Елены Немковой. Художниц объединяет интерес к органике и телу. Дмитриева создаёт биоморфную абстракцию, видео и объекты, опираясь на сновидения и спонтанность. Немкова совмещает минералы и металл, смешивая природное, антропоморфное и индустриальное, исследуя связь науки и иррационального. Галерея превращается в метафорический «Пик Неопределённости» — пространство вне привычных координат. Работы формируют его аномальный пейзаж и хранят следы попыток ориентироваться. Зрителю предстоит разгадать оставленную неизвестным героем систему навигации. Экспозиция напоминает то заповедную зону, где человеческое сливается с природным, то место странного происшествия. Напряжение между знакомым и чужим позволяет каждому выстроить свой маршрут и по-своему открыть для себя Пик Неопределённости. Режим работы: вт - вс: 12:00 - 20:00

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