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Phorma

Минеральная улица, 21Д

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Андеграундная фотовыставка двух фотографов. Место действия, действие, и время. Ветхость и постоянство памяти, молчание людей и голоса стен, естественный ход жизни и тщетное сопротивление. Сознание, идея и воспоминание. Изображение, звук, движение и тело. Выставка пройдет в крипте католической церкви.

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