Возраст 12+
Выставки
Про событие
Андеграундная фотовыставка двух фотографов. Место действия, действие, и время. Ветхость и постоянство памяти, молчание людей и голоса стен, естественный ход жизни и тщетное сопротивление. Сознание, идея и воспоминание. Изображение, звук, движение и тело. Выставка пройдет в крипте католической церкви.
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