Андеграундная фотовыставка двух фотографов. Место действия, действие, и время. Ветхость и постоянство памяти, молчание людей и голоса стен, естественный ход жизни и тщетное сопротивление. Сознание, идея и воспоминание. Изображение, звук, движение и тело. Выставка пройдет в крипте католической церкви.