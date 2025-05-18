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Phoenix Ecstatic Dance

Osho center, улица Чапаева, 17

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2200₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Любовь, пепел, перерождение — всё это характеризует птицу Феникс. Сгорает дотла, вновь перерождается, и так же, как и в жизни через любовь, в ecstatic dance всё движется волнами. И в этот раз в музыкальном путешествии хотят это особо подчеркнуть. Откроет вечер Dj Мария Самойлова. Далее будет экстатичный сет от DJ @Vankavanka и друга, московского проводника, Dj Данила Понкратова. Сопровождать это путешествие будет чудесный вокал, хорошо знакомой тебе, Саши Вериш. В пространстве будет работать маркет экстатичных товаров, где ты сможешь приобрести разные красивости, вкусности и полезности. Подробная инструкция, как попасть в зал здесь: https://t.me/lifeisecstatic/1251 «тройкам» — 15% (объединяться можно в чате #ищутройку) Кто первый раз на Ecstatic Dance, билет доступнее на 20%, за промокодом обращайся в личку https://t.me/vankavankaadmin Свободны в своих проявлениях, ответственны за свои эмоции и состояния, уважение своих и чужих границ, не оценивают себя, свой танец и других участников. Танцы без разговоров, без обуви, без телефонов, на чистом сознании и без каких-либо правил о том, как двигаться. Заряд на недели вперед обеспечен. С собой бутылочка с водой, лёгкая удобная сменная одежда (не джинсы, в процессе будет жарко). В пространстве есть раздевалки, чтобы переодеться, а также имеются душевые.

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