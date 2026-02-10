Phagamast возвращается, чтобы растопить город точной селекцией. В этот раз гости — Come Closer: дуэт Mike Spirit и Asaga. Их встреча произошла на Highway Records** и быстро переросла в творческий союз. В основе общий взгляд на современный хаус и продюсерская точность. Релизы дуэта выходили на Mobilee, Renaissance, Bar 25, Sounds of Sirin, Odyssey, Forestrip, Melody Of The Soul, Moments, Strangely Enough, а также на Highway и его саб-лейбле Magic Tribe. Также музыкальную поддержку окажут резиденты лейбла: Nikita Grib, Netochno, MaxDee, Lobanov. Ожидается подорожание цен.