Выступление Phagamast
Be Italian, проспект Добролюбова, 8
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Phagamast возвращается, чтобы растопить город точной селекцией. В этот раз гости — Come Closer: дуэт Mike Spirit и Asaga. Их встреча произошла на Highway Records** и быстро переросла в творческий союз. В основе общий взгляд на современный хаус и продюсерская точность. Релизы дуэта выходили на Mobilee, Renaissance, Bar 25, Sounds of Sirin, Odyssey, Forestrip, Melody Of The Soul, Moments, Strangely Enough, а также на Highway и его саб-лейбле Magic Tribe. Также музыкальную поддержку окажут резиденты лейбла: Nikita Grib, Netochno, MaxDee, Lobanov. Ожидается подорожание цен.
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