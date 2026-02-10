В один из майских вечеров, когда город наполнен весной, а воздух звенит ожиданием чего-то волшебного, Санкт-Петербург раскроет свои объятия для по-настоящему исключительного события. Поддержку шоукейса разделят любимые резиденты: Nikita Grib, Netochno, MaxDee, SKLV, Lobanov — мастера звуковой алхимии, которые создадут плотное музыкальное полотно до самого утра.