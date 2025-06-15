Рефлексия на 50-летие поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Если у Ерофеева главный герой едет в электричке из Москвы в Петушки, то здесь главных героев сразу пять, а место действия перенесено в зал ожидания Курского вокзала. Чужие друг другу хрупкие люди ждут электричку и превращают это ожидание в сеанс коллективной психотерапии. Оказывается, у них даже слишком много общего и только с ним они могут снова стать счастливыми. Это перегруженное, местами авангардное, местами придурковатое путешествие по лабиринтам страхов, надежд и поэтических рефлексий, которое приводит на вершину горы, где холодно, одиноко и красиво. Продолжительность: 1 час 30 минут.