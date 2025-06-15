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Петушки

Драмтеатр на Васильевском, Средний проспект Васильевского острова, 48/27

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 8000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Рефлексия на 50-летие поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Если у Ерофеева главный герой едет в электричке из Москвы в Петушки, то здесь главных героев сразу пять, а место действия перенесено в зал ожидания Курского вокзала. Чужие друг другу хрупкие люди ждут электричку и превращают это ожидание в сеанс коллективной психотерапии. Оказывается, у них даже слишком много общего и только с ним они могут снова стать счастливыми. Это перегруженное, местами авангардное, местами придурковатое путешествие по лабиринтам страхов, надежд и поэтических рефлексий, которое приводит на вершину горы, где холодно, одиноко и красиво. Продолжительность: 1 час 30 минут.

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