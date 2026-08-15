С воды увидишь места, где происходили императорские романы, любовные истории петербургской аристократии и плелись страстные интриги фаворитов и фавориток. Тебя ждёт прогулка на частном катере всего на 8 гостей. Пройдёшь по Неве, Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке, чтобы увидеть за фасадами любовные истории, полные страсти, власти и драматических поворотов. Ты узнаешь, каким необычным подарком Екатерина II наградила своего фаворита, в каком дворце Александр I навещал свою возлюбленную, как связан цвет Михайловского замка с фавориткой Павла I, какое отношение к убийству Распутина имеет внучка Александра III — и многое другое. В стоимость включено холодное игристое. Начало прогулки: пристань на Кронверкской набережной, 3 у Петропавловской крепости. Весь маршрут сможешь посмотреть на сайте (кнопка «купить билет»).