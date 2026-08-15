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Петербург в историях любви

Начало прогулки: пристань на Кронверкской набережной, 3 у Петропавловской крепости

Начало:

Завершение:

6900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

С воды увидишь места, где происходили императорские романы, любовные истории петербургской аристократии и плелись страстные интриги фаворитов и фавориток. Тебя ждёт прогулка на частном катере всего на 8 гостей. Пройдёшь по Неве, Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке, чтобы увидеть за фасадами любовные истории, полные страсти, власти и драматических поворотов. Ты узнаешь, каким необычным подарком Екатерина II наградила своего фаворита, в каком дворце Александр I навещал свою возлюбленную, как связан цвет Михайловского замка с фавориткой Павла I, какое отношение к убийству Распутина имеет внучка Александра III — и многое другое. В стоимость включено холодное игристое. Начало прогулки: пристань на Кронверкской набережной, 3 у Петропавловской крепости. Весь маршрут сможешь посмотреть на сайте (кнопка «купить билет»).

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