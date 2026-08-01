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Пенная Вписка

Танцплощадка, Конюшенная площадь, 2Ж

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Первая пенная вписка с безлимитным баром в Питере. Ты платишь только за вход. Дальше напитки можно брать всю ночь, не считая заказы и не думая, сколько денег осталось на карте. В программе: • пенная вечеринка? • бассейн • машина мыльных пузырей • безлимитный бар • полотенца и тапочки на месте • много воды и никаких шансов остаться сухим Это будет самая жаркая вечеринка года. Бронь по тел. Только оригиналы документов: паспорт / права / военный билет, фс/дс 18+

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