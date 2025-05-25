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Вечеринки
Про событие
Тёплый вечер в кругу своих. Всё как надо - май и воскресенье, свежий воздух, питерский закат в ожидании короткой ночи, грув, что проникает в самое сердце, вайб давно знакомых добрых друзей и наполняющее настроение. - BENSAMI - EMPLOI - MIHASHU - MOONA Q - TECHNO MISHKA Успевай зарегистрироваться в гест-лист!
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