Тёплый вечер в кругу своих. Всё как надо - май и воскресенье, свежий воздух, питерский закат в ожидании короткой ночи, грув, что проникает в самое сердце, вайб давно знакомых добрых друзей и наполняющее настроение. - BENSAMI - EMPLOI - MIHASHU - MOONA Q - TECHNO MISHKA Успевай зарегистрироваться в гест-лист!