ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Печка 2.0

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

от 1478₽ до 2757₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Космический праздник на открытом воздухе. Путешествие к безбрежным просторам Вселенной в формате дневно-вечернего Open Air. Лайнап: BAGUS MOONA Q MUSICAL RELIGION ECHNO MISHKA & more TBA Для полного погружения тебя ждут тематические декорации, инсталляции и арт-перфомансы. Также на площадке будет работать бьюти-точка, где галактические феи яркой палитрой звёздной пыли добавят шарм в твой образ.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Светский винтаж | 12:00
Светский винтаж | 12:00

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста