Космический праздник на открытом воздухе. Путешествие к безбрежным просторам Вселенной в формате дневно-вечернего Open Air. Лайнап: BAGUS MOONA Q MUSICAL RELIGION ECHNO MISHKA & more TBA Для полного погружения тебя ждут тематические декорации, инсталляции и арт-перфомансы. Также на площадке будет работать бьюти-точка, где галактические феи яркой палитрой звёздной пыли добавят шарм в твой образ.