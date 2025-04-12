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Космический праздник на открытом воздухе. Путешествие к безбрежным просторам Вселенной в формате дневно-вечернего Open Air. Лайнап: BAGUS MOONA Q MUSICAL RELIGION ECHNO MISHKA & more TBA Для полного погружения тебя ждут тематические декорации, инсталляции и арт-перфомансы. Также на площадке будет работать бьюти-точка, где галактические феи яркой палитрой звёздной пыли добавят шарм в твой образ.
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