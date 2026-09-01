Спектакль-мастермайнд по мотивам романа Чарльза Буковски «Фактотум». Шесть парней – от 25 плюс до 55 минус – разных не только по возрасту, но в первую очередь, по отношению к тексту в жанре «грязного реализма», который произносят. Шесть подходов к анти-лирическому герою Буковски, странствующему по провинциальной Америке и детально описывающему обыденные, сентиментальные и порочные аспекты самой повседневной жизни. Никак не пытаясь приукрасить истории об искателях приключений в мире, заваленном фастфудом. Но тщательно исследуя мотивы – по-скотски простые на поверхности. И пронизанные предчувствием Красоты и сострадания на самом деле. Наивные истории вечного ребенка, представляющегося самому себе прожженным циником. Дао Белого Клоуна, которым оборачивается путь запойного маргинала, перерастает в экзистенциальное откровение, в притчу об абсурдности этого мира. В спектакле присутствует ненормативная лексика.