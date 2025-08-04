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Паранойя в луна-парке

Новая Голландия
наб.Адмиралтейского канала, 2/4

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Групповая выставка галереи Jessica превращает Павильон Новой Голландии в психоделический луна-парк, в котором все аттракционы, игрушки и постеры оживают, а смех перетекает в тревожный шёпот. Работы Грехта, Ильи Гришаева, Веры Светловой, Ивана Чемакина, Маши Ша, Нестора Энгельке, Matiush First создают пространство сюрреалистических видений, где каждый посетитель становится одновременно свидетелем и участником параноидального детского утренника. Jessica Gallery — галерея ультрасовременного искусства, фокусируется на прогрессивном искусстве молодых авторов, работающих в различных техниках, от графики и живописи до тотальных и технологичных инсталляций. Галерея расположена в Санкт-Петербурге, и её миссией является развитие локальной арт-сцены, а также популяризация искусства ныне живущих авторов в общероссийском масштабе. В 2024 году галерея была отмечена наградой «Лучший стенд» на ежегодной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Время работы: ежеденевно, 12:00–20:00

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