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  2. События

[отменено] Паралимпиец

Парнас
улица Николя Рубцова, дом 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Внимание: отмена спектакля. Одна из многих, но по-своему исключительная история спортсмена-паралимпийца, рассказанная от первого лица, с элементами перформативного взаимодействия со зрителями. Монолог человека, проплывающего персональную дистанцию со всеми ее препятствиями и юмором. Это удивительная история судьбы отдельно взятого человека, Кондратьева Паши, который проплывает небольшой отрезок жизни в мельчайшей близости к публике. Спектакль бросит вызов границам эмпатии и проведет подробным маршрутом через все испытания спортсмена. Спектакль в рамках фестиваля «Бинокль». В зале действует свободная рассадка.

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