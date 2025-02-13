Внимание: отмена спектакля. Одна из многих, но по-своему исключительная история спортсмена-паралимпийца, рассказанная от первого лица, с элементами перформативного взаимодействия со зрителями. Монолог человека, проплывающего персональную дистанцию со всеми ее препятствиями и юмором. Это удивительная история судьбы отдельно взятого человека, Кондратьева Паши, который проплывает небольшой отрезок жизни в мельчайшей близости к публике. Спектакль бросит вызов границам эмпатии и проведет подробным маршрутом через все испытания спортсмена. Спектакль в рамках фестиваля «Бинокль». В зале действует свободная рассадка.