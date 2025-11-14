Формация, несущая в себе подземное сердцебиение города, закалённая в RAF25 и Mosaique, отмечает день рождения в Blank. Одиннадцать лет ритмических сдвигов, акустического давления и преданности техно. Жёстко, тяжело, мощно — концентрат всего, за что Paralel любят, в одной ночи. Лайнап: ALBERT ZHIRNOV / CEKTA / KATSURA / SEROTONIN CRISIS / USTS / VASIRAVE / UH