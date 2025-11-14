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Paralel

BLANK
Арсенальная наб., д. 1

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Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Формация, несущая в себе подземное сердцебиение города, закалённая в RAF25 и Mosaique, отмечает день рождения в Blank. Одиннадцать лет ритмических сдвигов, акустического давления и преданности техно. Жёстко, тяжело, мощно — концентрат всего, за что Paralel любят, в одной ночи. Лайнап: ALBERT ZHIRNOV / CEKTA / KATSURA / SEROTONIN CRISIS / USTS / VASIRAVE / UH

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