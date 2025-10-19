Французский Институт в Санкт-Петербурге, творческое объединение mader nort и Театр-лаборатория Анны Белич представляют проект «Парад», приуроченный к 100-летию со дня памяти композитора Эрика Сати — главного эксцентрика XX века и гения странностей. Артисты mader nort исполнят культовые сочинения французского композитора — знаменитые «Гноссиенны» и «Гимнопедии», вошедшие в саундтреки к десяткам фильмов, а также «Дряблые прелюдии для собаки», «Сушёные эмбрионы», «Донимающие грешки» и другие. Мероприятие сопровождается перформативным конферансом и фрагментами живой кинохроники. Также музыканты mader nort исполнят свою версию фортепианного переложения балета «Парад» по сценарию Жана Кокто для постановки Театра-лаборатории Анны Белич с её авторской хореографией.