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Парад Эрика Сати

Узел
улица Некрасова, 3-5

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от 800₽ до 1500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Французский Институт в Санкт-Петербурге, творческое объединение mader nort и Театр-лаборатория Анны Белич представляют проект «Парад», приуроченный к 100-летию со дня памяти композитора Эрика Сати — главного эксцентрика XX века и гения странностей. Артисты mader nort исполнят культовые сочинения французского композитора — знаменитые «Гноссиенны» и «Гимнопедии», вошедшие в саундтреки к десяткам фильмов, а также «Дряблые прелюдии для собаки», «Сушёные эмбрионы», «Донимающие грешки» и другие. Мероприятие сопровождается перформативным конферансом и фрагментами живой кинохроники. Также музыканты mader nort исполнят свою версию фортепианного переложения балета «Парад» по сценарию Жана Кокто для постановки Театра-лаборатории Анны Белич с её авторской хореографией.

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