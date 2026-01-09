ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Пар, шёлк и вестерн

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Костюмированная авантюра в стиле стимпанк. 9 января Культурный кластер АТС превратится в эпицентр дерзкой творческой энергии. Запускается паровой двигатель моды, так что приходи на эксклюзивную костюмированную вечеринку в эстетике стимпанк. Это — условный косплей, где сойдутся миры Дикого Запада и викторианских технологий, где твой образ станет частью всеобщего арт-пространства. Кульминация вечера — эксклюзивный fashion-показ, который откроет новый сезон. Специальный гость — визионер современной fashion-сцены, талантливый дизайнер Лана Клевцова. Она представит свою коллекцию в уникальном стиле «СтимВестернПанк». Ты увидишь как кружева и кожа встречаются с латунными шестеренками, а ковбойская выправка — с изысканностью викторианской эпохи. Это дизайн на стыке времен, культур и фантазий. Тебя ждет: — Эксклюзивный показ коллекции Ланы Клевцовой; — Зажигательное выступление от Dj Californium — саундтрек для механического карнавала; — Пространство для самых смелых образов в стиле стимпанк, вестерн, цирк и фантазия; — Сообщество лучших дизайнеров, музыкантов, художников и свободных творческих умов; — Стилизованный маркет для искушенного зрителя; — Спец напитки для всех желающих погрузиться в атмосферу паровых машин и переплетения будущего и прошлого. Присутствие костюма и атрибутов данного стиля приветствуется.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста