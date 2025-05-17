Arts Square Gallery представит новую выставку живописи, скульптуры, стекла и керамики «Panta Rhei – Всё движется». Проект организован Arts Square Gallery совместно с МП «Менеджмент в индустрии впечатлений» НИУ ВШЭ СПб и творческим объединением выпускников РГХПУ им. С.Г. Строганова – «Белая собачка». Выставка посвящена творческому осмыслению движения в нашей жизни. Название проекта вдохновлено философией древнегреческого мыслителя Гераклита, самые известные тезисы которого переводят как «всё течёт, всё меняется» и «нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Обе фразы стали крылатыми выражениями, отражающими постоянные изменения реальности. Экспозиция создаст пространство для осмысления того, как ты проживаешь повседневность в движении, формируешь ценности и воспринимаешь мир. Гости выставки смогут пройти собственный путь и отрефлексировать «движение», перемещаясь по выставочным залам галереи, которые приобретут концептуальные названия в рамках проекта: «Зарождение», «Развитие» и «Умиротворение». На выставке «Panta Rhei – Всё движется» будет представлена опция аудиосопровождения. Создателями аудиогида и кураторами проекта выступили студенты магистерской программы «Менеджмент в индустрии впечатлений» НИУ ВШЭ СПб. Не забудь наушники!