Любимые песни «Короля и Шута» превратятся в большую симфоническую панк-сказку, в которой зрители отправятся в путешествие по сказочным мирам группы — «Лесник», «Кукла колдуна», «Прыгну со скалы» и другие хиты прозвучат в инструментальных версиях в исполнении симфонического оркестра, хора и органа. На многоуровневой сцене разместятся более 100 виртуозных музыкантов Imperial Orchestra в костюмах персонажей из песен «Короля и Шута», а дирижировать сказочным оркестром будет сам Мёртвый Анархист. Симфоническую сказку оживят специально подобранный видеоряд с фрагментами из сериала «Король и Шут» и световое шоу. Танцевать и подпевать любимым песням можно будет из танцпартера. Слияние панк-энергии и симфонических инструментов, мистическая атмосфера и новая мрачная история по мотивам творчества группы — в симфонической панк-сказке есть всё, как для старых фанатов группы, так и для тех, кто присоединился совсем недавно.