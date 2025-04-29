Памяти Мастера
Итальянская, дом 5
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Завершение:
от 350₽ до 1700₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное
Про событие
Мемориальная выставка работ Валентина Самарина (04.04.1928 – 22.03.2025). Экспозиция представит абстрактную фотографию Мастера. Валентин Самарин считается родоначальником русской абстрактной фотографии. В 1970-х гг. он предложил зрителю технику фотографий, которую назвал Sanki и охарактеризовал как возможность «видения другой реальности». Sanki – переход в энергию эстетического инакомыслия. За 35 лет (10 – в Ленинграде, 25 – в Париже) Валентин Самарин сделал более 20 тысяч негативов и около 10 тысяч фотографий. Более половины работ посвящены балету и пластическому театру. Мастера всегда завораживал танец. Выставка познакомит зрителя с таинством старой серебряной фотографии, метаморфозами энергетических проекций, невидимых в нормальной фотографии, метафизикой невидимых проекций Света и Тени, спиритуальным миром человека и его страстей.
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