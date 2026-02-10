В VNVNC пройдёт вечеринка в стиле Coachella — Пальмы на закате. Надевай любимый летний образ, зови друзей и приезжай отдыхать среди пальм, цветов и live-выступлений от команды. Тебя ждёт: топовая локация в сердце Петербурга, 3 музыкальных площадки, 6 баров, активности и призы, большое шоу от команды, а приветственный фри-коктейль каждому гостю. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.