Поствечеринка группы «Озёра». Культовый дуэт 2010-х едет на послеконцертье! В программе — эксклюзивные сеты от Петара Мартича и Лизы Громовой, а также Saint City Lovers, Dimka Batarin и Два обреза. Настраиваемся на хаус и электро — дух 2016-го, переходящий в ночной рейв. ПЕТАР МАРТИЧ Лиза громова Saint City Lovers Dimka Batarin два обреза озера