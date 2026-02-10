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Поствечеринка группы «Озёра». Культовый дуэт 2010-х едет на послеконцертье! В программе — эксклюзивные сеты от Петара Мартича и Лизы Громовой, а также Saint City Lovers, Dimka Batarin и Два обреза. Настраиваемся на хаус и электро — дух 2016-го, переходящий в ночной рейв. ПЕТАР МАРТИЧ Лиза громова Saint City Lovers Dimka Batarin два обреза озера
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