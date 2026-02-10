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  1. Санкт-Петербург
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Озёра

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Поствечеринка группы «Озёра». Культовый дуэт 2010-х едет на послеконцертье! В программе — эксклюзивные сеты от Петара Мартича и Лизы Громовой, а также Saint City Lovers, Dimka Batarin и Два обреза. Настраиваемся на хаус и электро — дух 2016-го, переходящий в ночной рейв. ПЕТАР МАРТИЧ Лиза громова Saint City Lovers Dimka Batarin два обреза озера

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