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Отпустить контроль за час: дыхательные и телесные практики

Явь
набережная канала Грибоедова, 99

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 14+

Про событие

Практика для освобождение от гиперконтроля. Для тех, кто: — Устал всё контролировать и планировать — Хочет научиться доверять миру — Ищет бережное телесное возвращение к себе Что тебя ждёт: — Дыхательная практика «3 мира» — заземление, принятие, доверие — Практика «Разрушение узлов» — физическое отпускание страха ошибок, тревоги и контроля будущего — Уютная мансарда в историческом центре — Чай, сладости и тишина Проводник Соня создаст безопасное и бережное пространство для глубокого проживания сложных чувств на телесном уровне. Важно: приходи в одежде, в которой удобно сидеть на полу.

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Комментарии

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Vanessa
10 мая, 12:19

Кто-то был? А то последний день и без комментариев, а нагуглить само пространство, чтобы позвонить, не удается

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