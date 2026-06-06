Практика для освобождение от гиперконтроля. Для тех, кто: — Устал всё контролировать и планировать — Хочет научиться доверять миру — Ищет бережное телесное возвращение к себе Что тебя ждёт: — Дыхательная практика «3 мира» — заземление, принятие, доверие — Практика «Разрушение узлов» — физическое отпускание страха ошибок, тревоги и контроля будущего — Уютная мансарда в историческом центре — Чай, сладости и тишина Проводник Соня создаст безопасное и бережное пространство для глубокого проживания сложных чувств на телесном уровне. Важно: приходи в одежде, в которой удобно сидеть на полу.