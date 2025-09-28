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Открывашка

Театр имени Которого Нельзя Называть
Каменноостровский проспект, 27Г,

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Тупое кабаре. «Открывашка» состоится при участии и поддержки артистов театра и студийцев. А так же гостей из Перми Театра «Туки Луки» и Анастасии Гайнановой, клоунесса, режиссёр, организатор Фестиваля уличных театров АЙДА ФЕСТ г. Уфа из театра «Театр в гриме De Bufo», которые покажут, споют и станцуют вместе свои лучшие номера.

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