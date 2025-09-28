Открывашка
Каменноостровский проспект, 27Г,
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Тупое кабаре. «Открывашка» состоится при участии и поддержки артистов театра и студийцев. А так же гостей из Перми Театра «Туки Луки» и Анастасии Гайнановой, клоунесса, режиссёр, организатор Фестиваля уличных театров АЙДА ФЕСТ г. Уфа из театра «Театр в гриме De Bufo», которые покажут, споют и станцуют вместе свои лучшие номера.
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