Тупое кабаре. «Открывашка» состоится при участии и поддержки артистов театра и студийцев. А так же гостей из Перми Театра «Туки Луки» и Анастасии Гайнановой, клоунесса, режиссёр, организатор Фестиваля уличных театров АЙДА ФЕСТ г. Уфа из театра «Театр в гриме De Bufo», которые покажут, споют и станцуют вместе свои лучшие номера.