Возраст 18+
Стендап
Про событие
Самый классический формат стендап вечера. На сцене опытные и начинающие комики рассказывают свои новые и лучшие шутки, которые в будущем окажутся на различных проектах. Отличное мероприятие, чтобы приметить восходящую звёздочку комедии или увидеть известного комика за работой над новым материалом.
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