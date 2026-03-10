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Открытое хранение

Петровская коса, 6к1

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Завершение:

180₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка, где ты сможешь увидеть произведения из коллекции галереи вне контекста конкретных выставок и познакомиться с разными направлениями в творчестве представленных художников. Посетители смогут познакомиться с избранными произведениями Егора Щаблыкина, Максима Саввы, Екатерины Богданковой, Анастасии Андреичевой, Бориса Чайки, Турбена, Степана Чубаева, Анны Деминой. Время работы: вторник-воскресенье, 12:00 - 20:00

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