Выставка Апполинарии посвящена зудящей ментальной боли и самоповреждениям. Яркие холсты с глубокими порезами, в которые вмонтированы зеркала, становятся отражением телесной уязвимости. Посетить её можно с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, в воскресенье с 12:00 до 20:00. Вход свободный.