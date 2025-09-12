Изнанка цвета
БКЦ «Нота», проспект Косыгина, 28к1
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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Выставка Апполинарии посвящена зудящей ментальной боли и самоповреждениям. Яркие холсты с глубокими порезами, в которые вмонтированы зеркала, становятся отражением телесной уязвимости. Посетить её можно с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, в воскресенье с 12:00 до 20:00. Вход свободный.
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