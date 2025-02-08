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Открытие выставки Владимира Юсупова

Суворовский проспект, 40, кв. 18

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Вернисаж состоится в пространстве «Непонятная квартира». На событии будут представлены яркие, неформальные картины высотой до 2 метров. «То, с каким спектром переживаний и эмоций я создавал эти работы, не передать словами. Все эти картины — симбиоз неограниченной фантазии и цвета. Они личные, глубокие, внушительные. Те образы, с которыми вам предстоит познакомиться, оставят, несомненно, яркий отпечаток в вашей памяти» — говорит автор. Как попасть в квартиру: заходи в арку и поворачивай направо. За калиткой будет вход в пространство.

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