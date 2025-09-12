Художница исследует телесность как поле столкновения внутреннего «я» и внешних сил – культурных традиций, моральных предписаний, социального давления. Сочетание графики, эстампа (печати на ткани), вышивки и видеоарта создает многослойность, подобно нашей коже, которая состоит из нескольких слоев. В своей работе художница показывает, как общественные нормы отпечатываются на нашей телесности. Посетить выставку можно с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, в воскресенье с 12:00 до 20:00.